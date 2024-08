Fabiana Justus atualiza estado de saúde após retirar nódulos da tireoide

Fabiana Justus, 37, passou na última quinta (1º) por uma nova cirurgia, para retirada de nódulos da tireoide.

O que aconteceu

Recuperando-se do procedimento, a empresária atualizou seu estado de saúde na manhã desta sexta-feira (2) e afirmou estar se sentindo bem. "Bom dia! Acabei de tomar café. Sigo com dor no local da cirurgia, mas bem, graças a Deus", informou ela, na legenda de uma foto postada nos stories de seu Instagram, na qual aparece com um curativo no pescoço.

A operação em questão não tem relação direta com a leucemia contra que Fabiana luta desde janeiro. Ela já havia descoberto o nódulo há alguns anos e o monitorava via acompanhamento médico, mas precisou retirá-lo depois que as quimioterapias desregularam o nível de cálcio em seu corpo.