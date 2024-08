Dieguinho: CazéTV deixa Globo no chinelo com cobertura das Olimpíadas

Dieguinho Schueng comparou a cobertura dos Jogos Olímpicos de Paris pela Globo à que está sendo feita no YouTube pela CazéTV, canal do vlogueiro Casemiro Miguel, 30.

Dieguinho entende que a Globo erra ao dar uma abordagem tradicional e insossa ao campeonato. "Quando você liga para acompanhar as Olimpíadas na Globo, vê uma cobertura extremamente formal e chata. É o padrão Globo representado desde a época do Galvão Bueno, agora com novas figuras, locutores e comentaristas", queixou-se ele, no Splash Show.

O apresentador criticou especialmente o Central Olímpica, comandado por Tadeu Schmidt, 50, e Fernanda Garay, 38. "O que vemos ali é patético, para não dizer ridículo: um bonequinho fazendo piadas que ninguém ri, o Tadeu rindo forçado... É tudo muito engessado, sem liberdade. Em nada lembra a Central da Copa com o Tiago Leifert, que já trazia mais irreverência."