Casamento de Julia Piquet teve pão de queijo e vestido brasileiro

Julia Piquet, 32, filha do piloto Nelson Piquet, 71, casou-se com Daniel Suárez, 32, piloto mexicano da Nascar, em uma cerimônia para 160 convidados, na terça-feira (30).

O que aconteceu

O casal se conheceu em 2012 e noivou em 2022. Eles aproveitaram a pausa nas corridas devido às Olimpíadas para realizar a cerimônia. Julia é coach de saúde e é fruto do relacionamento do piloto brasileiro com a modelo holandesa Sylvia Tamsma.

Cidade escolhida para cerimônia foi Brasília, onde a noiva morou. As celebrações começaram dois dias antes, em 28 de julho, com jantar para as famílias e festa para os convidados.