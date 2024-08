Edu Guedes mostra bastidores do pedido de casamento com Ana Hickmann

Edu Guedes, 50, mostrou os bastidores do pedido de casamento que fez a Ana Hickmann, 43, em junho deste ano.

O que aconteceu

O chef compartilhou o vídeo em seu canal no YouTube, em que mostra Ana Hickmann emocionada durante o jantar romântico. O pedido aconteceu durante uma viagem do casal para Lisboa, quando Edu Guedes foi participar no Circuito Estoril de automobilismo.

Nas imagens, a apresentadora aparece emocionada e abraçada ao chef de cozinha. "Conta o que você fez, que me deixou sem ar, chorando e emocionada? isso foi a coisa mais linda do mundo!."