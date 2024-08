Luciana Gimenez posa com biquínis diferentões em viagem pela Grécia

Luciana Gimenez, 54, está esbanjando beleza em sua viagem de férias na Grécia.

O que aconteceu

A apresentadora está curtindo o verão europeu e exibiu diferentes modelos de biquíni antes de eleger um para o seu dia no sol. Primeiro, ela vestiu um conjunto vermelho de branco com flores e um cinto marrom. Logo, Luciana trocou por um modelo azul com amarrações no corpo. Ela também mostrou uma escova que fez no cabelo para dar mais movimento às madeixas.

Horas depois ela fez mais uma troca de biquínis e elegeu um de sapinho, em crochê verde. Ela completou o visual com uma saída de praia longa e transparente em azul e um 'bodychain', um colar de corpo.