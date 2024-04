Edu diz que estava há 1 ano sem falar com Ana Hickmann antes de namoro

Edu Guedes, 49, revelou que estava há cerca de um ano e seis meses sem falar com Ana Hickmann, 43, quando retomou contato com a apresentadora no final de 2023 — pouco tempo depois, eles engataram um relacionamento.

O que aconteceu

Guedes explicou que antes de falar com Ana em dezembro do ano passado, o último contato entre eles tinha sido em 2022. "A última vez [que a gente tinha conversado] foi em 2022, em uma hamburgueria do Caio Castro, a gente se encontrou, depois a gente não se falou mais. Lembro que naquele dia eu falei 'Ana, no dia em que você quiser gravar comigo de carro, fazer uma coisa diferente, estou à disposição', mas aconteceu de a gente não se falar mais", declarou em entrevista ao canal do YouTube do Leo Dias.

Edu disse que contatou Ana após a agressão que ela sofreu do ex-marido, Alexandre Correa. Segundo contou, depois de assistir a entrevista que ela deu à Record, ainda em novembro, enviou mensagem "para me solidarizar pelo que ela estava passando". "Mandei mensagem e até hoje ela não me respondeu. Falei, 'Ana, estou aqui para o que você precisar', algo assim", disse, ressaltando que posteriormente Hickmann explicou que não respondeu porque tinha muito a gente mandando mensagem na ocasião.