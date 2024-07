Mara Maravilha diz se tem mágoa e alfineta Eliana na Globo: 'Ela que lute'

Mara Maravilha repercutiu a ida de Eliana para a Globo e aproveitou para alfinetar o trio "das coleguinhas", em referência também à Xuxa e à Angélica.

O que aconteceu

Maravilha afirmou não haver mágoa, nem inimizade entre ela e Eliana e disse que a loira fez certo em ir para a Globo para se juntar as outras "coleguinhas". "Em relação a exatamente a Eliana na Globo, eu acho maravilhoso, maravilhoso, assim não só eu aprendo como também as coleguinhas, né? [risos] A Eliana tá lá, as coleguinhas, entre aspas, também, farinha pouca, como diz o baiano meu irmão, meu pirão primeiro. Então elas que lutem que eu tô aqui ó, de boa na lagoa", declarou em entrevista ao site iBahia.

A cantora também citou que no quarteto Mara, Xuxa, Angélica e Eliana geralmente o "troco" da polêmica sobre para ela. "Sempre precisa de uma pessoa, de uma figura, meio para a galera polemizar e muitas vezes, esse troco tem vindo para mim, mas não tem problema não, faz parte do game, é preciso saber viver".