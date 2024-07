Sheila Mello impressiona ao mostrar corpo sarado

Sheila Mello está comemorando o seu aniversário de 46 anos nesta terça-feira (23) e impressionou os fãs ao mostrar o seu corpo sarado.

O que aconteceu

A eterna loira do É o Tchan celebrou mais um ano de vida em um show da banda na madrugada desta terça (26) e agradeceu o carinho dos fãs. "Por muitos anos dividimos a celebração de nossas vidas, e nada melhor que hoje, entre o intervalo do seu aniversário dia 21, e do meu dia 23, para parabenizar Jacaré. Feliz aniversário, meu amigo, meu irmão!"



Obrigada É o Tchan, Beto Jamaica e Compadre Washington por me proporcionar o prazer de estar no meu lugar sagrado (palco), para viver esses momentos! Obrigada a cada um por desejar, abençoar essa comemoração! Sheila Mello

Recentemente, a dançarina relembrou a sua trajetória profissional e recebeu diversos elogios dos fãs. "Os anos se passam e vc fica cada dia mais linda", disse um. "Corpo de mulherão continua, mas o rosto continua com a carinha de 20 anos essa mulher deve dormir no formol só pode", disse outro. "Cada ano que passa fica mais maravilhosa", comentou mais um.