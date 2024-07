Valentina Francavilla mostra antes e depois de processo de emagrecimento

Valentina Francavilla, 44, iniciou um processo de emagrecimento em janeiro deste ano e mostrou o processo.

O que aconteceu

A influenciadora contou que chegou a ganhar 40 kg durante a pandemia. Ela não chegou a dizer quantos quilos já eliminou, mas exibiu um antes e depois da mudança.

No início do ano, a ex-Fazenda decidiu mudar os hábitos alimentares e rotina. ."Janeiro de 2024/ julho 2024. Para que me desejou o pior é disse que eu jamais conseguiria aí está! Com muito esforço, muitas ofensas, altos e baixos, aí está, para você que vai jogar na cara que eu disse que estava me sentindo bem, eu TIVE que emagrecer ordem médica! Saúde em primeiro lugar".