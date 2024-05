Lizi e Edlaine voltam a se enfrentar: 'Tira o dedo da minha cara'

Ao ouvir a resposta de Edlaine, a influenciadora questionou se ela "finalmente resolveu vir para o jogo". "Você não tá mesmo no jogo, e não sou só eu que acho, é todo mundo", disse Lizi. "O que me importa é a opinião do público, que me colocou aqui", respondeu Edlaine.

Lizi ainda disse que Edlaine tinha uma "sororidade seletiva" e um "jogo ridículo". "Vai a merd*", disse Lizi. "Você estava apagada no jogo e quis implicar comigo para voltar a ter jogo".

Edlaine, por sua vez, disse que Lizi "só reproduz o que outras pessoas dizem". "Você só sabe xingar as pessoas e não tem argumento nenhum para isso", disse.

As duas chegaram a brigar cara a cara. "Tira o dedo da minha cara", exigiu Edlaine. "Não vou tirar", respondeu Lizi. "Não tenho medo de você não", continuou Edlaine.

