Guipa estoura com Rambo por urina no chão do banheiro: 'Seu p** é vesgo?'

Guipa: "Deixa eu falar um negócio pra você, campeão. Você quer se posicionar com alguma coisa. Sabe o que você tem que fazer? Quando você for mijar, se o seu pa* é vesgo, é problema seu. Mija sentado. Se você quer se meter em alguma coisa quando a discussão não é sua, sabe o que você faz? Começa a fazer as suas coisas direito".

Guipa: "Você tem um p*ta de um chulé e f*de o meu sono com o fedor do seu pé. Você é o cara que mija e mija toda hora no chão da p*rra da privada. Toda hora! E não limpa m*rda nenhuma! Você é o cara que faz o que quer nessa m*rda e ninguém fala nada, porque você fica nesse mundo seu. Esse mundo de planta. Com essa cara de sonso que você tem".

Guipa: "Então, quando você quiser se meter, primeiro começa a fazer tudo aqui na casa pra depois vir falar alguma coisa. Eu tô com a p*rra de um buraco no estômago. Se você está bem, não está com fome, você faz o que quiser. Mas não vem se meter em coisa que não é sua. Eu não vou gritar com mulher, mas com você eu grito".

Rambo permaneceu calado, apenas escutando, e não rebateu as acusações.

