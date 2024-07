Lizi e Fernando se emocionam em 10ª Zona de Risco: 'Coração acelerado'

Abraçados, os dois choraram e Fernando não perdeu a oportunidade de descontrair. "A gente está na m*rda junto", disparou aos risos.

Lizi ainda reforçou: "Hoje eu consigo imaginar o que você está sentindo. Não é fácil, não".

Enquete encerrada ENQUETE UOL - A Grande Conquista: Quem você quer que fique na 10ª Zona de Risco? Resultado final 1 Kaio 46,55%

2 Liziane 28,78%

3 Fernando 24,66%

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso