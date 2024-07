'Jogador pacífico' lidera ranking de favoritos após eliminação de Geni

Kaio e Guipa também se destacaram na votação. Os adversários somaram 14,32% e 11,44% dos votos, respectivamente.

Na contramão, Brenno ficou em último lugar no ranking de favoritos. Depois de se encrencar com vários participantes, o ator recebeu apenas 0,34% dos votos.

ENQUETE UOL - A Grande Conquista: Quem é o favorito após a 9ª eliminação? Brenno Pavarini Record/Edu Moraes Cel Record/Edu Moraes Fellipe Villas Record/Antonio Chahestian Fernando Sampaio Record/Edu Moraes Guipa Record/Edu Moraes Hideo Record/Antonio Chahestian João Hadad Record/Antonio Chahestian e Record/Edu Moraes Kaio Perroni Record/Antonio Chahestian e Record/Edu Moraes Liziane Gutierrez Record/Antonio Chahestian Taty Pink Record/Antonio Chahestian Will Rambo Record/Edu Moraes

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso