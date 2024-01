Criador de 'Captain Tsubasa: Super Campeões' se aposenta dos quadrinhos

Foi divulgada uma lista de mangás mais vendidos no Japão em 2023, tanto na demografia shonen (para garotos) quanto shoujo (para garotas). Os dados vieram do Ameba Mangá, o maior serviço de quadrinhos digitais do Japão. Longe de surpreender quem acompanha o mundo editorial, "Kingdom" (inédito no Brasil) se sagrou o maior da demografia masculina e "Yona - A Princesa do Alvorecer" (editora JBC) como o mangá mais vendido para as adolescentes. Confira a lista abaixo com o ranking completo e um aviso caso ele seja publicado no Brasil:

Mangás shonen:

1. "Kingdom"

2. "One Piece" (Panini)

3. "Jujutsu Kaisen: Batalha de Feiticeiros" (Panini)

4. "Blue Lock" (Panini)