Filme de despedida de 'Haikyu!!' faz sucesso estrondoso no Japão

Recomendação para o Fim de Semana: "A Place Further than the Universe". A adolescente Mari sonha em viver uma aventura, mas não sabe muito o que fazer. Ela então conhece Shirase, uma jovem que vem juntando dinheiro para poder viajar para a Antártida, tudo para encontrar sua mãe desaparecida. Elas fazem amizade com mais duas garotas e embarcam numa aventura ao lugar mais longe da Terra.

"A Place Further than the Universe" é muito especial. As protagonistas são muito carismáticas e você rapidamente se engaja no drama de viajar à Antártida. Essa produção do estúdio Madhouse sabe misturar bem momentos dramáticos e cenas engraçadas que dão um quentinho no coração, isso sem falar que a animação é linda demais. O anime tem 13 episódios e está disponível na Crunchyroll com legenda.