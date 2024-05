Masterchef 2024: tudo o que sabemos da 11ª temporada do reality da Band

Local do mercado é uma das novidades do cenário do MasterChef 2024 Imagem: Divulgação/Band

Celebração de dez anos no ar: o público vai se deparar com embates regionais que darão a chance dos candidatos mostrarem a tradição de seus respectivos estados com pratos repletos de criatividade.

O MasterChef se atualiza a cada ano, sempre falando sobre coisas que estão acontecendo agora. Creio que isso é o que faz o MasterChef ser tão assistido por 10 anos com a mesma intensidade e proporção. Através da gastronomia, contamos um pouco da história que estamos vivendo. Marisa Mestiço, diretora do MasterChef.

Formato do reality de culinária: o MasterChef Brasil organizou audições para selecionar 23 participantes para a temporada 2024. Eles se enfrentam em produções de pratos nacionais e internacionais e garantem a permanência no jogo com aprovação de dois dos três jurados. Em sistema eliminatório, somente dois chegam à final e um participante é nomeado o campeão.

Data de estreia: o MasterChef Brasil estreia a 11ª temporada no dia 28 de maio, às 22h30 (de Brasília), na Band.