Rizzo diz sentir frio na barriga no MasterChef: 'Não sou nenhum personagem'

"Não sou nenhum personagem"

Helena Rizzo se diz realizada em trabalhar como jurada do MasterChef pela profissão do chef de cozinha ter ganhado outro patamar. "É um lugar legal de estar. A cozinha sempre vai tá num lugar de afeto, de amor. Acho lindo a pessoa que cozinha."

Ela, inclusive, destaca que a 11ª temporada do reality gastronômico contará com cozinheiros amadores, mas cheios de bagagens da culinária brasileira. "Notei uma diferença do pessoal amador que veio [nessa temporada], de nível de cozinha, de referências de ingredientes brasileiros, de histórias nossas daqui. Então, é muito gratificante."

Apesar do frio na barriga, Rizzo crê que a sua transparência é o diferencial para credenciá-la a jurada do MasterChef. "Não sou nenhum personagem. Tirando roupas, maquiagem, o cabelo, eu sou eu aqui, cozinheira, chefe de cozinha, com a bagagem que eu tenho. Ninguém é dono da verdade aqui. Sempre cabe também a gente refletir sobre os nossos julgamentos, porque a gente tem culturas diferentes num Brasil gigante e eu trouxe isso."