Fogaça diz que parou de 'xingar e bloquear' haters: 'Falem o que quiser'

O chef, inclusive, não se incomoda com o rótulo de linha dura. "Não é nem pegar no colo, é fazer uma crítica construtiva ou negativa. Se for preciso, trazendo a minha experiência, minha bagagem dentro da gastronomia."

Preço da fama

De 2014 até os dias atuais, Henrique Fogaça passou a conciliar a vida de chef de cozinha com a de uma celebridade. Ele alega ainda se surpreender com o reconhecimento do público mesmo após dez anos da estreia do MasterChef.

Não posso dizer que a fama me assustou, mas fiquei surpreso e até hoje fico. Aonde vou, em qualquer lugar do Brasil, as pessoas acompanham o programa, tem um carinho por mim, sabe? Vêm falar: 'Fogaça, meu filho gosta de você, minha mãe gosta de você, eu gosto de você' e é gratificante.

Apesar da agenda apertada de trabalho, o chef de cozinha se esforça para estar bem de corpo e alma para não perder a sua essência. "Me cobro sempre pra estar bem fisicamente, mentalmente, disposto, porque a gente vive uma vida muito corrida. Fora o Masterchef, têm os restaurantes, é viagem, a família, tem o bando de rock, tem um par de coisa. Fico me blindando um pouco e filtrando as coisas pra poder estar 100%."