MasterChef 2024 tem prêmio recorde, dinâmica inédita e presença de famosos

Estreia a 11ª edição do MasterChef Brasil no próximo dia 28 de maio, com a versão clássica com cozinheiros amadores. O reality gastronômico celebra os dez anos de sua estreia na TV brasileira.

Quais as novidades do MasterChef 2024?

Nova dinâmica promete causar com competidores: os 23 cozinheiros amadores serão divididos em dois grupos após a seletiva. Os telespectadores vão conhecer metade deles e só na quinta semana as duas turmas se encontram, sem saber da existência uma da outra. Assim, eles vão se dar conta de que o número de adversários é, na verdade, o dobro do que imaginavam.

Maior prêmio da história do MasterChef: além do troféu de campeão, o (a) vencedor (a) vai embolsar o prêmio R$ R$ 350 mil. O campeão ainda ganhará uma cozinha gourmand completa, uma cafeteria para administrar seu próprio negócio, R$ 50 mil em produtos para o futuro restaurante e o curso completo na escola de gastronomia Le Cordon Bleu.