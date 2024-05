'A Infância de Romeu e Julieta': resumo dos capítulos de 27 a 31/05

Quinta-feira, 30 de maio

Mariana aparece no Monter Mercado e diz para Vera que Clara não vai produzir um aroma para a adversária; Pórcia fica sabendo que no passado, Vera acusou Mariana de um roubo de joia. Julieta sai para jantar com Diego. Glaucia notifica os filhos que ela vai viajar para o exterior sem previsão de retorno e que eles vão morar com o Fred. Pórcia avisa Vera que já viu Glaucia usando a joia que ela tanto procura. Karen e Patrick admitem estar apaixonados um pelo outro. Hélio briga com Clara por ela estar próxima de Vera.

Sexta-feira, 31 de maio

No jantar, Julieta fica entediada por Diego só falar dele. Vera confronta Glaucia e pergunta se ela roubou a joia; Glaucia mostra que tem um colar parecido com o que Vera perdeu. Após declaração de amor, Patrick ignora Karen. Ellen e Ian conseguem recuperar um livro de Shakespeare que estava com Trapaça. Na luta da academia, Mariana dá um soco forte em Laura, que cai no chão. Leandro dá a chance de Glaucia admitir se fez algo de errado enquanto estava na presidência da Monter Holding; Glaucia alega que não tem nada para confessar e que vai viajar por um tempo.

As informações sobre o resumo dos capítulos da novela são de responsabilidade da emissora.