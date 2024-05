'A Infância de Romeu e Julieta': Resumo dos capítulos de 06 a 10/05

Segunda-feira, 06 de maio

Bernardo agradece a Vera por conversar com Téo e se aproximar. Os moradores de Castanheiras ficam chateados com Telma por vê-la no novo CEC. Leandro diz a Glaucia e Fred que eles abusaram do estado de saúde dele para ganhar plenos poderes na holding. O empresário diz ainda que vai entrar com uma ação contra eles na Justiça.

Terça-feira, 07 de maio

Vera avisa Pórcia para ficar de olho em Laura. Branca suspeita que o admirador secreto de Clara é Fausto ou Leandro. Ian e Nath pedem ao pais para adotarem Chilique e Fê Dengosa. Telma explica para as filhas que aceitou trabalhar com Glaucia para pagar as contas. Leandro incentiva Hélio no protesto.

Quarta-feira, 08 de maio

Glaucia vê Telma e Nando na manifestação e os chama de traidores. Muke e Trapaça proíbem Chilique e Fê Dengosa de entrarem no esconderijo do Pedalzera. Glaucia tenta tranquilizar os manifestantes e diz que o CEC não mudará tanto assim. Branca investiga e descarta Leandro como admirador de Clara. Téo é convidado para jantar na casa de Bernardo. Um policial leva Chilique e Fê Dengosa ao vê-los dormindo na rua.