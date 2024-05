'A Infância de Romeu e Julieta': resumo dos capítulos de 13 a 17/05

Segunda-feira, 13 de maio

Glaucia pede para Vitor falar com um hacker para desviar, sem levantar suspeita, o dinheiro da Monter Holding e relembra que Fred ainda não sabe do plano. Branca pergunta para Fausto se ele é o admirador secreto de Clara. Téo e Rosalina se aproximam. Leandro solicita uma reunião com Hélio. Na delegacia, o delegado diz para Dona Branca que Chilique e Fê Dengosa foram totalmente abandonados pela família; ele também revela os verdadeiros nomes das duas crianças. Alex expõe a Mauro que até gosta da Mariana, mas que gostaria de ver o pai com a mãe Laura. Muke e Trapaça querem saber se Dona Branca vai adotar Chilique e Fê Dengosa.

Terça-feira, 14 de maio

Branca declara a Muke e Trapaça que vai adotar Chilique e Fê Dengosa. Daniel fica doente e Julieta liga para Mariana com intuito de pedir ajuda. Ainda sem uma residência no bairro, Dona Branca solicita a Hélio e Clara para trazer Chilique e Fê Dengosa para uma hospedagem temporária na casa deles. Em uma reunião, Leandro afirma a Hélio que ele não está contente com o comando de Glaucia e Fred no CEC e deseja que Hélio volte a liderar o centro esportivo; Hélio aceita. Mariana visita Daniel e o ajuda na recuperação; ela percebe que ainda tem sentimentos pelo ex-marido. Dona Branca sugere a Clara responder o admirador secreto e marcar um encontro para descobrir a identidade do suspeito. Mariana vai até a casa de Mauro e se depara com Laura jantando com Mauro e as crianças.

Quarta-feira, 15 de maio

Leandro dispensa Fred como treinador do CEC, que fica feliz com a demissão. Encantada com as fragrâncias de Clara, Vera se encontra com a esposa de Hélio e comenta que deseja trazer um perfume original feito pela Campos ao Monter Mercado. Diego [Felipe Costa], primo de Patrick, volta ao bairro e encontra Julieta. Glaucia compra um carro luxuoso com o dinheiro da Monter Holding. Vitor aparece com terno de alfaiataria no Armazém e provoca Mariana e Amanda, ostentando a conquista. Dois homens chegam no esconderijo do Pedalzera e mandam Muke e Trapaça sair do prédio abandonado, porque o local foi comprado por uma imobiliária. Bernardo pede para Enzo ficar de olho na movimentação financeira da Monter Holding. O segurança da Monter Holding notifica Leandro que ele está proibido de entrar na empresa.