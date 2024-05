'A Infância de Romeu e Julieta': resumo dos capítulos de 20 a 24/05

Quinta-feira, 23 de maio

Bassânio convida Daniel para ser o padrinho de casamento e Julieta a daminha de honra. Vera desabafa com Bernardo e desconfia que Glaucia tenha roubado a joia dela no passado. Com sonho de ser músico, Fred vai até a gravadora de Thomas Roth para pedir uma oportunidade. Diego leva Julieta na pista de skate e apresenta Letícia Bufoni; Julieta anda de skate com um dos maiores nomes da história do esporte. Téo deseja fazer aula de tênis, mas Amanda não tem condições para pagar; Téo pensa em pedir pro Bernardo, mas Amanda o impede. Vera solicita para Pórcia buscar uma pasta em sua casa, quando chega ao local, ela visualiza um porta-retratos com a foto de Vera usando o colar, a mesma joia que avistou no pescoço de Glaucia um tempo atrás.

Sexta-feira, 24 de maio

Romeu entra com Dimitri, Ellen, Ian e Nath no Mundo da Imaginação para encontrar os cinco livros perdidos de Shakespeare. Hélio fica bravo com Chilique e Fê Dengosa porque eles não se comportam em casa. Bassânio pede conselho para Leandro sobre o pedido de casamento e quer saber como fazer isso. Lívia pergunta para Julieta se ela sente algo a mais por Diego. Hélio quer saber quando Branca vai procurar uma outra casa para morar.

