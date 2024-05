Trama de Buba em 'Renascer' repercute com pai de mulher trans na vida real

Em entrevista a Splash, a atriz Malu Galli falou sobre a importância dessa representatividade. "É legal a gente ter essa representatividade na TV. Essas pessoas vão se reconhecer e vão repensar, porque elas vão ver a Meire em um processo de transformação. Que isso traga uma luz para a vida das pessoas que estão sofrendo com esse assunto hoje em dia", disse.

As cenas de Buba com sua mãe têm repercutido na vida real. A influenciadora e palestrante transexual Selma Light compartilhou um vídeo nas redes sociais no qual seu pai comenta sobre "Renascer".

Selma conta que o pai puxou o assunto sobre a novela com ela. "Eu acho muito importante essa parte da novela porque muitos pais irão entender os filhos", disse o senhor que tem uma filha transexual.

No X (antigo Twitter), o público elogiou as cenas, mas também reclamou que Meire e Humberto (Guilherme Fontes) tiveram uma passagem rápida pela novela. "Todo mundo deveria ver a cena da personagem Buba de hoje da novela 'Renascer', uma mulher trans voltando pra casa em que foi expulsa pelos pais, feliz de passar na TV aberta para aos poucos as pessoas irem entendendo, e pra comunidade um passo importante, quem puder assista", escreveu um internauta. "A trama da Buba com os pais estava crescendo e despertando atenção, durou dois capítulos e agora voltou tudo ao enredo maçante de antes", escreveu outro.