Malu Galli lamenta intolerância contra Candomblé: 'Anitta foi corajosa'

Sem preconceito

No Brasil, o Candomblé é conhecido por ser uma religião afro-brasileira. Com o tráfico negreiro, milhares de escravizados foram trazidos para o Brasil para serem explorados e, com isso, sua cultura, costumes e religião vieram com eles, explica Guilherme Forli, sacerdote de Umbanda e consultor esotérico da Astrocentro.

"Muitos criticam a religião por acreditar que seja uma religião que venera entidades ruins. Essa pré-concepção é mentirosa e não tem base na história do culto candomblecista. Outro grande equívoco cometido pelo senso comum é acreditar que os praticantes do Candomblé atuam no sentido de causar danos. Todas as crenças existentes nessa religião são em favor da vida, da paz e da prosperidade. Os Orixás ajudam essas pessoas a alcançar seus objetivos de vida, guiando e orientando suas jornadas pela terra. O Candomblé é uma vertente religiosa rica, dotada de várias características merecedoras de atenção", afirma o sacerdote.

Além do Candomblé, outra religião de matriz africana que sofre preconceito é a Umbanda. As duas possuem suas especificidades. "A Umbanda é uma religião derivada de diversas outras religiões e rituais, como os costumes indígenas Tupiniquins, do Kardecismo, do Catolicismo e principalmente do Candomblé, mas que, em paralelo, carrega uma vertente única de fé. A Umbanda crê na existência de diversas verdades e tem como base, acima de tudo, acreditar no poder do amor e da caridade", completa o sacerdote.

