De Jão a Slipknot: pivô de polêmica, 30e tem longa lista de shows marcados

Forfun (junho-novembro)

Forfun retorna aos palcos a partir de junho Imagem: Divulgação

O grupo retoma aos palcos após nove anos com a turnê "NÓS!", a partir de 8 de junho. São 19 shows anunciados, em todas as regiões do país. O encerramento será no dia 23 de novembro, no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro.

Natiruts (junho-dezembro)

Natiruts anunciou o fim da banda após 28 anos Imagem: Carlos Müller/Divulgação

"Leve com Você" será a turnê de despedida do grupo após 28 anos. Os shows vão percorrer 20 cidades do país a partir de 8 de junho, em Brasília. A sequência dos 21 apresentações termina em 7 de dezembro, em Belém (PA).