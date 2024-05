Além de Ivete e Ludmilla: como a bolha de shows estourou no Brasil

Em comunicado, a 30e apontou problemas de "demanda" para o show de Ivete, sem comentar o caso de Ludmilla, e disse que a decisão de desmarcar as turnês foi das artistas.

A reportagem procurou a 30e, mas a empresa não respondeu.

As turnês mais visadas do Brasil acabam virando objetos de "leilões" entre as produtoras — leva quem der mais cachê e vantagens aos artistas.

O cantor Jão foi alvo de um deles em 2024. As duas maiores empresas do ramo no Brasil estavam no páreo: a T4F e o escritório nacional da Live Nation, líder mundial do setor.

Quem ganhou o "leilão do Jão", no entanto, foi a novata 30e, que pagou R$ 1 milhão por cada um dos 16 shows da turnê de 2024.

Valores assustam o mercado

Os Natiruts, que não emplacam uma música entre as dez mais ouvidas do país há mais de uma década, levaram R$ 500 mil por 30 shows (R$ 15 milhões no total) de sua turnê de despedida.