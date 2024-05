'Ela não merece isso': fãs lamentam cancelamentos de Ivete e Ludmilla

Ele agora busca o reembolso no site da Eventim, que vendeu os ingressos. "Infelizmente eles não reembolsam a taxa de serviço, desse modo, saímos no prejuízo. Mas o dinheiro a gente recupera, ela é a maior artista desse Brasil, não merece passar por isso".

Já a estudante Amanda Dalila Pompermayer de Sousa, 24, iria no show em Vitória (ES). "Fiquei muito triste, sou fã da Ivete desde criança, meus pais ouviam muito as músicas e eu tinha vários DVDs e CDs dela. Minha mãe já foi no show dela mais de cinco vezes e eu nunca tive oportunidade de ir".

A turnê 'A Festa' seria um sonho de muito tempo a ser realizado, infelizmente não vou conseguir. Vou tentar comprar o ingresso para o dia do show dela no Rock In Rio, mesmo que a experiência não seja a mesma de um show solo. Amanda Dalila Pompermayer de Sousa

Para ela, as explicações fornecidas para reembolso foram rasas. "Ninguém explicou nada direito ainda. A sorte foi que comprei o ingresso há menos de sete dias, então ainda consigo cancelar a compra, independente do cancelamento do show".

Bibi Marães, 24, iria no show de Ludmilla em São Paulo e relata tristeza com o cancelamento. "Eu tava super empolgada depois de ver a apresentação do Coachella. Eu pensei: 'a continuação disso vai ser tudo de bom' e, de repente, frustração".

A dramaturga cita a "má fase" de Ludmilla, que foi acusada recentemente de intolerância religiosa. "As coisas não vão bem para ela. Tô fazendo um banho de sal grosso, preciso recorrer a outras alternativas, porque só Jesus na causa não tá resolvendo", brinca.