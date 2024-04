Líder da banda Toto anuncia shows no Brasil e revela segredo da longevidade

Depois de 17 anos sem vir ao Brasil, o Toto, banda que tem seis prêmios Grammy e meio bilhão de discos vendidos no CV, retorna em novembro, com shows nos dias 24, em São Paulo, e 26, no Rio de Janeiro.

Hits e bagagem musical são fatores que não faltam à banda, portanto ambas apresentações, que acontecem em grandes arenas, devem encher, ao que tudo indica. Os ingressos começam a ser vendidos na sexta (5), às 10h; os shows são uma realização da 30e.

Joseph Williams, Steve Lukather e John Pierce durante show do Toto no Japão, no ano passado Imagem: Jun Sato/WireImage/Getty Images

A banda formada em 1976 em Los Angeles não chegou por acidente a canções como "Rosanna" e "I'll Be Over You", baladas carregadas de emoção que certamente serviram de trilha para muita fossa e também para muitos bailinhos nos anos 1980, década dourada para grupos musicais que seguiram a trilha do soft rock — vertente que Lukather refuga, apesar de gostar quando cito Toto ao lado de Steely Dan, talvez a maior referência do gênero musical que fundiu rock, pop e jazz e dominou as rádios nos EUA nas décadas de 1970 e 1980.

As pessoas adoram rótulos, soft rock, west coast rock, isso, aquilo. Seja lá o que for. É música, cara. Lukather

Em entrevista a Splash, ele conta que está ansioso para voltar à América do Sul, onde tem "muitos amigos e as pessoas são lindas". Nesta turnê, chamada "Dogz of Oz World Tour!", Steve Lukather (da formação original) e Joseph Williams (no Toto a partir de 1986) serão acompanhados por Greg Phillinganes (teclado e vocais), Shannon Forrest (bateria), John Pierce (baixo), Warren Ham (trompas, percussão e vocais) e Steve Maggiora (teclado e vocais).