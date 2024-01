Com Superturnê, Jão quer ser a Taylor Swift do Brasil

O formato do show da Superturnê é semelhante ao de popstars internacionais - que seguem a tendência de oferecer uma experiência ao público em vez de deixá-lo em estado de contemplação -, mas, no caso dele, dispensa a presença de dançarinos: Jão prefere ser acompanhado de perto por suas backing vocals, enquanto sua banda (ótima, por sinal) fica na "cozinha" da apresentação. Os telões transmitem o show para o estádio, como se fossem videoclipes produzidos ao vivo.

Jão canta com sua banda em um dos cenários da Superturnê Imagem: Fernando Schlaepfer/Divulgação

Pegando referências mais diretas do pop mundial, Jão se mostra um misto de Harry Styles e Taylor Swift no palco. Com Taylor, que passou pelo Brasil com seu The Eras Tour no final do ano passado, esse "diálogo" é ainda mais evidente, sobretudo quando o assunto é estrutura de show. Além disso, a obra autoral dos dois envereda pelo campo da sofrência, trazendo nas letras histórias de amor e desilusão.

Durante duas horas de show, a fanbase de Jão, formada principalmente por adolescentes e jovens adultos, o acompanhou em coro em literalmente todas as canções. Jão é um compositor que criou a própria marca, tem um timbre de voz peculiar e bonito, que foi prejudicado pelo som abafado que, por vezes, chegou ao público - ao menos, em uma parte do estádio.

E há de se valorizar o artista que conquista multidões e vai ao encontro delas. No entanto, falta em Jão o que uma expressão inglesa definiria como "mojo", o imponderável que faz você olhar o artista e perceber que há algo diferente ali, um arrebatamento.

Segundo show da Superturnê do Jão acontece hoje, a partir das 20h, com transmissão do Multishow Imagem: Bruna Bento/Splash

Mas há uma série de outros elementos que podem ajudar a cunhar o fenômeno pop no qual ele se tornou. Jão, que surgiu no YouTube, tem uma relação muito próxima com os fãs nas redes sociais. Sabe o que estão fazendo e falando e interage com eles. Assim, acabou construindo uma fanbase sólida - guardadas as devidas proporções, atuante como a do grupo sul-coreano BTS.