Gastronomia do C6 Fest tem comida peruana e carta de vinhos de oito rótulos

Uma carta de vinhos com oito rótulos está entre as opções de bebidas alcoólicas. Vendidos por uma importadora, os vinhos (brancos, tintos e um espumante) são produzidos por países como Chile, Portugal, França e Itália.

A gastronomia do Oriente Médio também terá espaço nessa praça de alimentação, assim como a peruana. Da primeira, será possível provar falafel, kebab (salgados) e baklava (doce); do país latino as opções são chaufas e ceviches.

Mas para quem não estiver nem aí para a gastronomia e quiser mesmo é curtir os shows gastando menos, é permitido levar alimentos industrializados fechados e água mineral em copo plástico lacrado (duas unidades) ou uma garrafa plástica de 500 ml.

O festival abre as portas neste sábado (18), às 14h30; no dia seguinte, domingo (19), é mais cedo, às 13h.