Noah Cyrus prepara 1° show no Brasil e desabafa sobre infância: 'Uma droga'

Noah Cyrus, 24, é uma das atrações do C6 Fest, que acontece entre os dias 17 e 19 de maio no Parque Ibirapuera, em São Paulo. A irmã de Miley Cyrus, 31, se apresenta no último dia do festival e compartilhou a Splash suas expectativas. Assista à entrevista no player acima.

Primeiro show no Brasil

Desde a infância, esta é a primeira vez de Noah cantando no país. "Acho que fui ao Brasil quando era mais nova. Tenho uma vaga memória de ir com a família quando era criança."

Expectativas altas. "Espero que seja incrível para todos e que eu possa conhecer o maior número de pessoas possível. É meu primeiro show aqui, e acho que vou ficar impressionada."