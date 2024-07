Bruno & Marrone são confirmados no Jaguariúna Rodeo Festival 2024

No ano passado, tocamos na penúltima noite e, em 2024, estaremos lá no palco no último dia de rodeio, para viver essa festa que tem todo nosso carinho. Espero que vocês ouçam bastante nosso repertório para aquecer até lá. Marrone

"Esse interior já acolheu Bruno & Marrone tantas vezes... é como nos sentir em casa", acrescenta Marrone.

Edição especial

O JRF vai unir grandes nomes do sertanejo, em uma mistura de estilos e mesclando diferentes gerações ao longo das quatro noites de festa. "Para completar o line-up do dia 28 e fechar Jaguariúna com chave de ouro, estamos felizes em anunciar Bruno & Marrone, uma das maiores duplas da história da música sertaneja", celebra Gui Marconi, sócio-diretor da Diverti, empresa à frente do Jaguariúna Rodeo Festival e do Circuito Sertanejo.

O Jaguariúna Rodeo Festival acontece nos dias 20, 21, 27 e 28 de setembro, na Red Eventos, em Jaguariúna. O evento vai trazer grandes competições de montaria e unir grandes nomes do sertanejo, em uma mistura de estilos, além das competições.

Entre as outras atrações estão nomes como Chitãozinho & Xororó, Zezé Di Camargo & Luciano e Simone Mendes. Chitãozinho e Xororó, Ana Castela e Luan Santana se apresentam no dia 20, e Zezé Di Camargo & Luciano, Gusttavo Lima e Lauana Prado, no dia 21. No dia 27, estão confirmados Simone Mendes, Fernando & Sorocaba e Jorge & Mateus.