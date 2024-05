Bailes black ganham homenagem no C6 Fest; conheça a história

Em 16 de julho de 1976, foi publicada como capa do segundo caderno do Jornal do Brasil a matéria "Black Rio: o orgulho (importado) de ser negro no Brasil", de autoria da repórter Lena Frias. Frias foi pela primeira vez a um baile soul no clube Maxwell, em Vila Isabel, Zona Norte do Rio, e, em sua reportagem, classificava os bailes como demasiadamente americanizados e incluía uma preocupação a respeito da "segregação racial" que um fenômeno como esse poderia causar.

Foi a primeira vez que um grande veículo reportou a existência dos bailes black, que, àquela altura, já existiam há quase uma década. O fenômeno foi importante para a formação de uma identidade negra em diversas cidades do Brasil, principalmente durante os anos 70, e segue sendo um movimento cultural de grande importância - tanto é que o Movimento Black Rio tornou-se, em 2018, patrimônio imaterial do Estado do Rio de Janeiro.

Quase 40 anos antes, aconteceu o que é conhecido como o marco inaugural dos bailes black no Brasil. No Clube Astória, no Rio, em 11 de novembro de 1969, aconteceu o primeiro baile onde todas as faixas tocadas pelo DJ eram de artistas negros. O evento foi organizado por um jovem chamado Ozéas Moura dos Santos.