Por que cinebiografia de Amy Winehouse tem gerado polêmica?

"Back To Black", a cinebiografia de Amy Winehouse, já chegou aos cinemas brasileiros e tem causado polêmica entre aqueles que assistiram ao filme.

O que aconteceu

Dirigida por Sam Taylor-Johnson, de "Cinquenta Tons de Cinza", a produção tem sido bastante criticada. No Rotten Tomatoes, agregador online de críticas, o longa está com uma aprovação de apenas 36%. "'Back to Black' é uma bagunça confusa de 101 clichês biográficos de estrelas pop", escreveu a crítica Kristen Lopez.