Cantora faz show no Espírito Santo com apenas o pai na plateia: 'Por vocês'

A cantora sertaneja Dayane Oliveira viralizou nas redes sociais após fazer show com apenas o pai na plateia no Espírito Santo.

O que aconteceu

No Instagram, ela compartilhou um vídeo do show que fez no aniversário de 61 anos da cidade. "Fiz um show na minha cidade. No horário não tinha público, mas meu melhor estava lá! Te amo, pai"

A artista foi contratada pela prefeitura de São Gabriel da Palha e se apresentou às 18h, na última sexta-feira (10), assim que o evento iniciou.