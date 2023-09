Amy Winehouse: o que os diários revelam sobre cantora que faria 40 anos

Aos 16 anos, Amy Winehouse tinha uma lista de sonhos e objetivos. Ela queria ter um cabelo fabuloso, uma casa de praia em Miami, atuar e cantar. Mais do que isso, ela queria também se tornar uma inspiração para as pessoas.

12 anos depois de sua morte, em um trágico 23 de julho de 2011, o seu legado permanece vivo. Hoje, Amy completaria 40 anos e, na celebração da data, trechos de diários escritos por ela na adolescência revelam a ambição e os desejos de uma jovem que pavimentou o caminho para artistas que vão de Adele a Lana del Rey.

Na juventude, o quarto de Amy era seu refúgio, onde se isolava para trabalhar, contam seus pais em depoimento ao jornal The Telegraph. "Não sabíamos na época, mas ela estava lotando cadernos com listas e desenhos, mapas e planos, que ela constantemente revisitava e atualizava, com frequência trabalhando neles até de manhã cedo."