Virada Cultural terá Claudia Leitte, Joelma e Maria Rita; veja programação

Já estão definidos, por exemplo, os shows de Léo Santana e Joelma no palco Vale do Anhangabaú. Além deles, vai ter: Maria Rita, no palco Butantã; Mc Davi no M'Boi Mirim; Xamã, na Parada Inglesa; Ton Carfi, Solange Almeida e Roberta Miranda na Capela do Socorro; Raça Negra e Planta e Raiz em Parelheiros; Mc Hariel e Psirico em Cidade Tiradentes; Geraldo Azevedo, em São Miguel Paulista; Edi Rock e Sandra de Sá na Brasilândia.

Novas atrações serão anunciadas em breve. Elas estarão no site oficial (viradacultural.prefeitura.sp.gov.br) e no Instagram @smculturasp.

Ao todo, são 12 arenas espalhadas por todas as regiões da cidade. São elas: Capela do Socorro (zona sul), Campo Limpo (zona sul), Heliópolis (zona sul), M'Boi Mirim (zona sul), Parelheiros (zona sul), Brasilândia (zona norte), Parada Inglesa (zona norte), Cidade Tiradentes (zona leste), Itaquera (zona leste), São Miguel Paulista (zona leste), Butantã (zona oeste) e o Vale do Anhangabaú e seu entorno (centro). Em cada uma dessas regiões, uma arena com dois palcos será montada, com programação alternada, além das tradicionais Viradinhas, com programação infantil.

Em 2023, a Virada registrou 4 milhões de espectadores, gerou 1.800 postos de trabalho diretos ou indiretos, e movimentou R$ 91,3 milhões em apenas um fim de semana. Os dados são da SMC.

Endereços e atrações já confirmadas:

Arena Anhangabaú