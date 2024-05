Famosos curtem atrações do Capital do Samba no Rio de Janeiro

Adri Lima, Vivi Araújo, Ju Amaral e Mussunzinho foram alguns dos famosos que compareceram ao Capital do Samba neste sábado na Marina da Glória, no Rio de Janeiro. O encontro conta com shows de Ferrugem, Sorriso Maroto, Dilsinho e Léo Santana.

A terceira edição do evento também tem participação de Xande de Pilares, Menos é Mais, Péricles e Mumuzinho. Esses shows acontecem no segundo dia do evento, domingo (19), a partir das 18h30.

Confira: