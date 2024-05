'Nem lembro mais': famosos confessam que já ficaram anos sem sexo

"Preciso cuidar da minha energia"

Baby do Brasil, 71, afirmou que está "há anos sem transar". Este fato, inclusive, esta decisão foi apontado como motivo para o fim do romance com o ex-jogador Casagrande — segundo a biografia dele, "Travessia".

De acordo com a artista, a abstinência sexual tem relação com cuidar da energia do corpo já que atua como pastora.

Como sou pastora evangélica, preciso cuidar da minha energia. Não morri para o sexo, mas quero me poupar de ter relações sexuais com quem não for aprovado por Deus. Nem masturbação. Estou há muitos anos sem transar

Baby do Brasil, em entrevista à Revista Ela

Baby do Brasil diz que evita sexo para cuidar da energia do corpo Imagem: Reprodução/Instagram @victoraffaro

"Nem Lembro mais"

Sarah Sheeva, 51, segue os mesmos passos da mãe Baby do Brasil. Em 2020, a pastora afirmou ao Super pop (RedeTV!) que estava há mais de 17 anos sem fazer sexo ou ter contato íntimo.