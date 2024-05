No C6 Fest, pastel e cerveja chegam a custar o dobro da Virada Cultural

A disparidade também foi grande nos drinks. Um copo de vodka com energético custava R$ 45 no C6 Fest, enquanto a Virada cobrou R$ 25. Quem quisesse apenas água também desembolsava R$ 7, dois reais a mais do que na Virada.

Se a fome apertasse, as opções na Virada Cultural iam de hambúrgueres (a partir de R$ 20) e cachorros-quentes (R$ 20) aos salgados, como os pastéis (a partir de R$ 12, a unidade).

No C6 Fest, os preços divergiam. Os hambúrgueres iam de R$ 25 (o cheeseburguer clássico) a R$ 36 (vegetariano). A maior diferença é no cachorro-quente "gourmet", a R$ 30, e o pastel, por R$ 32 (com camarão).

Mesmo dentro dos palcos da Virada Cultural, foi possível notar alguma diferença de preço. Entre a Arena Capela do Socorro e a Arena Brasilândia, por exemplo, itens como o pastel e o hambúrguer variavam em R$ 2.