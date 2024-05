Documentário sobre Lula e mais: 6 filmes brasileiros que estarão em Cannes

Os brasileiros estarão em peso no Festival de Cannes deste ano, que acontece de 14 a 25 de maio na França e conta, ao todo, com seis representantes nacionais. Conheça os títulos:

"Motel Destino"

Destaque entre os brasileiros no festival, o cearense Karim Aïnouz concorre ao principal prêmio, a Palma de Ouro, com "Motel Destino". O filme é um thriller erótico que acompanha o romance entre um jovem periférico e uma mulher que vive um casamento abusivo.

Essa não é a primeira vez do diretor em Cannes, que concorreu ao mesmo prêmio no ano passado com "Firebrand", teve uma estreia mundial no festival com "O Abismo Prateado" em 2011, foi júri na competição de curtas-metragens em 2012 e venceu o prêmio "Un Certain Regard" em 2019, com "A Vida Invisível" — filme que também disputou vaga no Oscar.