'Deadpool e Wolverine' resgata a questão: a Marvel está realmente 'morta'?

A excitação dos fãs com as novas imagens também se dá à interação de dois atores "absurdamente carismáticos", que são Hugh Jackman (como Wolverine) e Ryan Reynolds (como Deadpool). "É uma combinação que casa, que funciona. Esse carisma, essa química, faz com que toda a experiência se torne mais simpática e interessante".

O tom está certo, o clima de zoeira está certo. E super-herói meio que tem que ser assim; não é para ser levado tão a sério. Afinal de contas, é mais um filme de 'hominho' para a gente curtir Roberto Sadovski

Confira a íntegra do programa Plano Geral

