Alice Braga diz que língua ainda é barreira entre latinos no cinema

Segundo Alice, trata-se de um "processo" que pode obter sucesso com mais jurados brasileiros em premiações e com co-produções com países como México, Argentina e Espanha. "[Temos que] Nos fortalecer como indústria. Isso é muito importante: a gente se fortalecer internamente, votar direito e, principalmente, assumir que somos ibero-latino-americanos", disse.

Ao citar a importância de políticas governamentais que apoiam a cultura, Alice também expôs conversas com colegas argentinos da classe artística, que se opõe ao presidente de extrema-direita Javier Milei. "Todos estão falando do terror que a Argentina está passando agora, e a gente acabou de ver isso", afirmou.

Gabriel Leone, que também esteve na premiação com Alice Braga, lamentou o fato dos brasileiros só estarem presentes como apresentadores da premiação ou em co-produções internacionais e disse que a escolha tem sido "uma constante".

"Entendo que a gente está se reconstruindo, mas acho que é um alerta [...] Vale uma reflexão nossa", disse. "Cabe à gente, com todo o tamanho de país que temos, a riqueza cultural, diversidade e potência, se organizar para se fazer mais presente e ter mais força".

Apresentado por Flavia Guerra e Vitor Búrigo, Plano Geral é exibido às quartas-feiras, às 11h, no canal de Splash no YouTube e na home do UOL, com as principais notícias sobre cinema e streaming. Você pode ainda ouvi-lo no Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts.