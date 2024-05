Obsessão moderna e atuações valiosas: Por que 'Bebê Rena' é sucesso mundial

O primeiro episódio, diz Búrigo te deixa muito à vontade para continuar assistindo a essa história e saber para onde vai essa loucura. "Você fica pensando, 'Que tipo de louca é ela?'. Você não sabe em que momento ela vai esfaquear ele ou dar um beijo nele. É uma coisa meio doida", completa Flavia.

Outro grande acerto é o fato de Richard Gadd ser não só o ator por trás do protagonista, mas o criador da série, que foi inspirada em situações de sua própria vida. Ao longo dos episódios, ele revela traumas pessoais e mostra como projetou suas próprias inseguranças nessa "fã". "É claro que é uma obra de ficção, então muita coisa ali também provavelmente foi criada para construir essa narrativa - o que deu e está dando muito certo. É uma das séries mais assistidas desde que estreou", destaca Vitor.

Para Flavia, trata-se de uma série "muito confessional" que nos faz questionar sobre os sentimentos contraditórios da "vítima". "É uma série profundamente sincera. Tudo o que está ali são sentimentos muito verdadeiros."

