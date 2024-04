Incompreendido ou má vontade? Cineasta brasileiro merece estar em Cannes

O cineasta brasileiro Karim Aïnouz já é veterano em Cannes e segue para ser cotado novamente no festival internacional, cuja lista oficial de filmes é divulgada hoje (11). Desta vez, a aposta é com "Motel Destino", recentemente gravado no Ceará, onde Karim nasceu.

Mais do que um thriller erótico, o filme é uma história de amor entre um jovem periférico e uma mulher que resiste ao patriarcado. No elenco estão Fabio Assunção, Nataly Rocha e Iago Xavier.

A aposta não seria a primeira do cineasta em Cannes. Karim já teve estreia mundial no festival com "O Abismo Prateado" (2011), foi júri na competição de curtas-metragens em 2012 e venceu o prêmio "Un Certain Regard" em 2019, com "A Vida Invisível" — filme que também disputou vaga no Oscar.