Astro da Marvel, Chris Pratt é a voz de Garfield: 'Lia todas as histórias'

Chris Pratt, conhecido por ser o Senhor das Estrelas de "Guardiões da Galáxia", dá a voz para o gato mais famoso do mundo: Garfield. O ator está empolgado com o lançamento de "Garfield: Fora de Casa", por ser fã do personagem desde criança.

Eu me lembro que lia todas as histórias de Garfield quando era criança. Assim que o jornal chegava, ia direto na seção de filmes para descobrir novos lançamentos e, depois, na parte das tirinhas, Garfield sempre estava lá.

Chris Pratt, em nota, com exclusividade para Splash

O ator afirma que a vida Garfield tornou-se ainda mais fácil, pois, agora, ele pode pedir sua lasanha com um simples clique. "Não há nada de ruim em sua rotina, exceto as segundas-feiras."