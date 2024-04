Clone de Jean Grey? Quem é Madelyne Pryor, vilã de X-Men '97?

Quem é Madelyne Pryor?

Madelyne Pryor não é uma novidade na história dos mutantes e sofreu adaptações para entrar em X-Men '97. Ela foi inserida nos quadrinhos em 1983 como uma pilota profissional com muita semelhança física com Jean Grey — que até aquele momento do anime havia morrido durante luta contra Vuk em "X-Men: Fênis Negra".

Mesmo abalado pela perda da amada, Ciclope fica encantando pela nova personagem, principalmente por ter traços físicos iguais da ex, se casa após breve romance e tem um filho chamado Christopher.

Três anos depois, a Marvel decidiu trazer Jean Grey de volta para a história com a ideia de reunir os mais fortes do X-Men para formar a equipe X-Factor. A novidade é um impacto direto no casamento de Ciclope que não pensa duas vezes em largar o filho e Madelyne para ficar perto de Jean.

A história ganha contornos digno de novela das 21h com Madelyne Pryor se tornando uma vilã. Afinal, ela se revolta com a atitude do então companheiro e se torna a rainha dos duendes após ser corrompida por um demônio. Ela, inclusive, troca o nome do filho para Nathan como homenagem a um homem que fazia bullying com Ciclope nos tempos de orfanato.