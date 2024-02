Massacrado pela crítica: o que Dakota Johnson achou de 'Madame Teia'?

"Madame Teia" era uma das grandes apostas do cinema para o início de 2024. Produzido pela Sony com personagens da Marvel, o longa conta a história da heroína que prevê o futuro e está inserida no universo do Homem-Aranha.

Antes da estreia, a atriz esteve no Rio de Janeiro e conversou com Splash sobre a preparação para o longa e para as cenas de ação. "Eu treinei bastante. Eu treinei com uma personal chamada Megan Roup. Ela é a melhor e eu fiquei forte. Queria ter resistência durante o filme e poder trabalhar horas longas enquanto era exigida fisicamente."