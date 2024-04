Personal conta detalhes de relação com Gracyanne: 'Comecei a gostar dela'

O personal Gilson de Oliveira, apontado como pivô do fim do casamento de Belo e Gracyanne Barbosa, contou mais detalhes do relacionamento que os dois tiveram. Ele disse ter começado a gostar da musa.

O que aconteceu

Em uma entrevista no canal do advogado Joabs Sobrinho, que cuida da defesa do personal, conduzida por Raul Gazolla, o personal afirmou que eles ficaram juntos de fevereiro a agosto do ano passado, quando os dois estavam solteiros. "Tivemos um relacionamento. Acredito que durou de fevereiro até agosto. Sou ruim de data. Nada forçado. Sem nenhum interesse financeiro."

Gilson contou que a via na academia. "Uma ou duas vezes na semana. Aquela correria da vida. Eu a via praticamente todos os dias. Era um contato mais visual que outra coisa."